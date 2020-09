Uomini e donne, il nuovo tronista Davide Donadei: «Una via d’uscita da un momento un po’ buio»

Ultimo aggiornamento: 18:40

, nuovodi “” lascia per un po' da parte il suo ristorante a Lecce e diventa nuovo protagonista del dating show di Maria De Filippi. In cerca d’amore, vuole trovare il suo riscatto personale dopo un momento difficile.Davie Donadei, prima di salire sul trono, viveva una routine che l'aveva stancato: “In questo percorso – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - cerco una via di uscita da un momento un po' buio e monotono. Nell'ultimo periodo ho vissuto la mia vita in modo molto passivo: lavoravo, poi tornavo a casa e ogni giorno la routine si ripeteva. Mi ero spento. Questa avventura vorrei che fosse il riscatto personale per tutto ciò che mi è successo”.Ha avuto un passato difficile da cui si vuole affrancare: “Mi piacerebbe che le persone riuscissero a conoscermi meglio, perché so che così facendo potrei azzerare qualsiasi tipo di preconcetto. Per colpa dei pregiudizi tra i dodici e i tredici anni sono stato molto arrabbiato. I genitori degli altri ragazzi mi additavano perché ero "figlio di". Ma io sapevo di essere stato educato come una brava persona e non essere capito mi faceva infuriare. Chi ha avuto modo di scoprirmi nel tempo si è sempre ricreduto: sono un bravo ragazzo”.Alla corte di Maria è in cerca della donna giusta: “Mi piacerebbe avere al mio fianco una persona indipendente, con carattere da vendere. E poi anche l'occhio vuole la sua parte... Mi colpisce la simpatia e la sensibilità. Mi piace che la mia donna sappia stare in mezzo alle persone in qualsiasi contesto”.