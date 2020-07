Amori in crisi, cassintegrata diventa consulente del cuore: «Le maggiori richieste da Veneto e Lombardia»

Relazioni in crisi, incomprensioni con il partner, amori non ricambiati. La soluzione ai problemi sentimentali, da qualche giorno, è sui profili Facebook e Instagnam gestiti da Francesca D’Isidoro, trentenne di Pescara, scrittrice di romanzi d’amore dotata di sensibilità e humour. Tre settimane fa l'autrice ha inaugurato la pagina “La consulenza del cuore” offrendo consigli ad utenti in astinenza affettiva.

Lo ha fatto per colmare le giornate vuote della cassa integrazione. «Non sono capace di annoiarmi - spiega la scrittrice - il mio lavoro in una società che organizza spettacoli è fermo da un pò per le conseguenze della pandemia e le tante ore trascorse a casa stavano diventando pesanti , così mi sono messa a disposizione degli altri facendo qualcosa che mi piace. All’inizio ho dovuto far capire a tutti che non ero la persona giusta per esoterismo e sedute terapeutiche, poi ho iniziato a comunicare con coloro che vivono rapporti stressanti con i compagni o con chi è innamorato del collega di ufficio e non sa come dichiararsi o occuparmi di casi in cui una parola amica può cambiare le cose».

Il rapporto tra la titolare della “Consulenza del Cuore” ed i suoi follower si instaura attraverso messaggi privati sul social, segue la conversazione telefonica con un piccolo rimborso spese accreditato su una card: «Trascorro ore a parlare - continua la D’Isidoro- non pongo limiti di tempo ed a volte il dialogo continua attraverso sms in cui gli interlocutori mi danno aggiornamenti sull’evolversi dei fatti. I consigli che dispenso sono dettati dall’esperienza personale e da quella dei personaggi che ho creato nei miei libri, i protagonisti hanno la forza di decidere, manifestarsi e l’epilogo è sempre felice, come quello che io desidero per i miei clienti». Le richieste arrivano soprattutto dal nord Italia: «Veneto e Lombardia si stanno rivelando le regioni più interessate – aggiunge la creatrice - richieste di aiuto arrivano da adolescenti che vivono i primi amori fino a ultracinquantenni che vogliono mettere ordine nella vita sentimentale. Si aprono totalmente e scopro che scelgono me perché gli amici non hanno tempo di ascoltarli o manca il coraggio di raccontare i propri dilemmi». La Consulenza del Cuore apre il suo sportello ogni pomeriggio: «Ormai metà della mia giornata è dedicata a questa nuova avventura- ammette Francesca- le richieste aumentano quotidianamente e so già che, quando riprenderò la mia abituale attività, dovrò lavorare fino a notte per ascoltare i gli utenti». Diventare specialista di cuori infranti si rivela ogni giorno un’esperienza formativa per Francesca: «Ho imparato il forte bisogno delle persone essere ascoltate e, nel mio caso, la capacità di reinventarsi nei momenti difficili».

