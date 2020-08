214 anni e 358 giorni, arriva dall'Ecuador la la coppia di coniugi più longeva del mondo

Julio César Mora Tapia, 110 anni, e Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, 104 anni, entrambi dell'Ecuador, sono entrati nel Guinness dei primati per essere la coppia di coniugi più longeva del mondo.

Il Guinness World Records ha riferito che Mora, nata il 10 marzo 1910 e Quinteros, il 16 ottobre 1915, insieme hanno un'età complessiva di 214 anni e 358 giorni.

Questi ecuadoriani sono riusciti a superare gli ex titolari, gli americani Charlotte Henderson e John Henderson, che hanno raggiunto un'età complessiva di 212 anni e 52 giorni.



❤️"La unidad familiar bajo reglas de amor, respeto mutuo, trabajo honesto y una adecuada educación basada en valores familiares son las claves de una convivencia sana.❤️"https://t.co/y36sPZfego — GuinnessWorldRecords (@gwr_es) August 25, 2020

«Per noi è un grande onore e motivo di sano orgoglio avere un titolo da Guinness dei primati, poiché è il riconoscimento più grande riconosciuto al mondo», hanno dichiarato entrambi dopo aver appreso del titolo.

La coppia, che si è dedicata all'insegnamento, è sposata da 79 anni. Secondo il racconto di Guinness World Records, i due si sono incontrati quando Quinteros, durante un periodo di vacanze scolastiche, era in visita da una sorella, che viveva nello stesso edificio di Mora. I due sono diventati amici e solo dopo si sono fidanzati.

Quinteros, tra le altre cose, si è innamorata della passione di Mora di scrivere poesie. Lui, da parte sua, si è innamorato di lei per la sua bellezza, le conversazioni incessanti e il suo grande cuore unito a un carattere deciso.

Si sono sposati il 7 febbraio 1941, in una celebrazione intima e segreta, perché i loro parenti non erano d'accordo con il matrimonio. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di El Belén, la più antica di Quito.

«L'amore e la maturità che abbiamo avuto come coppia dall'inizio del matrimonio ci hanno permesso di conoscerci e crescere emotivamente per definire il nostro futuro. Non è stato facile perché le famiglie non avevano un buon rapporto di amicizia, poi con il tempo e la pazienza siamo riusciti a unirle e siamo diventati un esempio e il miglior riferimento per le giovani generazioni», hanno ricordato.

Dalla coppia sono nati cinque figli; il maggiore è morto a 58 anni. La loro famiglia è cresciuta e attualmente hanno 11 nipoti, 21 pronipoti e nove bis-pronipoti.

