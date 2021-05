Insegnante in crisi vende l'auto per problemi economici ma i suoi ex studenti la comprano e gliela regalano

Nella città brasiliana di Curitiba, un gruppo di ex studenti di un insegnante in pensione gli ha regalato la sua auto d'epoca che aveva precedentemente venduto, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Marcelo Siqueira, 87 anni, ex insegnante di storia e geografia, aveva messo in vendita il suo Maggiolino Volkswagen del 1972 a causa di problemi economici. Dopo aver appreso di quella vendita, molti dei suoi ex studenti si sono organizzati sui social per fare una raccolta, acquistare l'auto e restituirgliela.

APPROFONDIMENTI MANTOVA Gratta&Vinci, inchiesta sul doppio biglietto vincente: i 2,4... STAR SOCIAL Elisabetta Franchi pazza del neomelodico Alessio: «Ma si vene... STORIE DAL MONDO Xueli Abbing, albina abbandonata in un orfanotrofio, ora è una...

I suoi ex studenti raccontanto che durante la sua attività, Siqueira è stato un ottimo insegnante e una grande ispirazione per i bambini, mentre fuori dall'aula si è distinto per la sua gentilezza, i consigli che dava agli adolescenti e, ovviamente, per la sua auto d'epoca che attirava l'attenzione ovunque andava.

Gli ex alunni hanno preparato una sorpresa per il professor Marcelo, che ha ringraziato in lacrime per il regalo. Tuttavia, quando Siqueira ha cercato di tornare a casa a bordo del suo maggiolino, non è partito, quindi i suoi amici hanno dovuto spingere la macchina.