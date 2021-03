Offerte di Primavera Amazon: dalla mezzanotte del 24 marzo migliaia di articoli a prezzi super

L'inverno è finito, diamo il benvenuto alla primavera! Per celebrare l'inizio della stagione più dolce dell'anno, Amazon ha deciso lanciare una serie di offerte mozzafiato. Dalla mezzanotte del 24 Marzo 2021 e fino alle 23:59 del 31 Marzo 2021 saranno live le Offerte di Primavera. Dalla tecnologia all'abbigliamento: migliaia di articoli a prezzi super convenienti. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti: il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

La primavera è la stagione ideale per tornare a fare sport all'aperto. Lo smartwatch Polar Ignite è perfetto per allenamenti indoor o outdoor, per la palestra, esercizi di gruppo, nuoto, corsa, ciclismo e walking. Sottile e leggero, con interfaccia intuitiva ad un pulsante, è dotato di display touch a colori e le sue funzioni sono tantissime: frequenza cardiaca dal polso, velocità, distanza e percorso con gps integrato, calcolo delle calorie. Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon potrà essere vostro ad un prezzo imperdibile.

Tecnologia, ma anche abbigliamento. Che ne dite di cominciare a rifare il guardaroba partendo dalla felpa con cappuccio PUMA Liga Casuals Hoody? Disponibile in sei colorazioni differenti, questa felpa sportiva - attraverso la tecnologia dryCELL - mantiene il corpo asciutto e confortevole, riuscendo ad assorbire sudore ed umidità. Sportivi sì, ma anche alla moda. Grazie alle Offerte di Primavera sarà vostra a un prezzo incredibile, ma solo per un periodo limitato di tempo!

Con la primavera forse è giunto anche il momento di fare quei lavori che rimandavate da tempo. E per chi ama darsi da fare in casa (e fuori) su Amazon in offerta c'è uno strumento da veri professionisti, ma ad un prezzo accessibile a tutti. Bosch GDX 18V-200 C Professional è il più potente avvitatore a massa battente di casa Bosch e - solo per il periodo delle Offerte di Primavera - può arrivare a casa vostra con uno sconto imperdibile.

