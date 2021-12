Panettoni, quali scegliere al supermercato? La classifica dei migliori del 2021

Il migliore panettone commerciale, come ogni anno, lo elegge la lista di Altroconsumo è servito. Analisi di laboratorio, studi dell'etichetta e assaggio hanno permesso per questo 2021 di mettere sul podio il panettone Maina, Vergani e Coop, risultati i migliori tre in commercio.

Leggi anche > I carboidrati più salutari per la dieta: i cinque cibi per stare bene

APPROFONDIMENTI LA LISTA Pandori, quali scegliere al supermercato? La classifica dei migliori...

Panettone, quale scegliere al supermercato?

Tra le tante proposte sugli scaffali dei supermercati italiani spunta il panettone Maina, dell'azienda torinese, che prende 71 punti. Al secondo posto si piazza il panettone “di Milano” firmato Vergani. Se il Maina però a parità di peso costa 5,32 euro, il secondo arriva anche a 13,95. Terzo posto va in vece al panettone classico Coop con un prezzo competitivo di 5,17 euro.

Più giù nella classifica troviamo il panettone Bauli che guadagna in quarto posto (68 punti, 5,75 al chilo), quinta posizione per il Galup, che al chilo ha un prezzo di 16 euro. Sesto posto per il panettone Motta mentre al settimo posto si piazzano le Tre Marie. Bassi in classifica invece i classici Paluani e Balocco.