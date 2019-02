Il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino è andato a

La Paranza dei bambini

, film di Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo di Roberto Saviano che ne è anche sceneggiatore insieme allo stesso regista e Maurizio Braucci.



«Dedico questo premio alle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo» ha detto Saviano alla cerimonia. «Raccontare la verità nel nostro Paese è diventato molto complicato», ha aggiunto. «Vogliamo dedicare questo premio al nostro paese nella speranza che l'arte, la cultura e la formazione tornino ad essere una priorità per l'Italia» ha detto Giovannesi nel corso della cerimonia di premiazione.



L'Orso d'Oro della 69/a edizione del Festival di Berlino è andato al film Synonymes di Nadav Lapid. Il premio della Giuria è andato invece a Grace a Dieu di Francois Ozon . Il premio per la miglior attrice a Yong Mei per l'interpretazione in So Long, My Son. Miglior attore Wang Jingchun per lo stesso film. Il premio Alfred Bauer, al film più innovativo, è stato assegnato a System Crasher di Nora Fingscheidt.

Sabato 16 Febbraio 2019, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2019 20:43

