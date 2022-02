Luigi Tuccillo sbarca a Hollywood: a Los Angeles la prima del film “Audio”

Un viaggio sensoriale di musica elettronica, sound design ipnotico. Verrà proiettato il 26 febbraio al Chinese theater di Los Angeles il film Audio di Jimmy Nickerson con protagonista l’attore italiano Luigi Tuccillo, selezionato al Golden State film festival. Tuccillo è Cal, lo stoico proprietario della discoteca Electric fever, luogo in cui si svolge la vicenda dove un osservatore silenzioso deve prendere una posizione quando un bullo spacciatore di droga minaccia la sua relazione in erba.

L’opera utilizza un'estetica da fumetto altamente stilizzata per mettere lo spettatore nel mondo del suo silenzioso protagonista in questa dolce e universale storia di formazione. Girato su pellicola 16 mm e caratterizzato da una colonna sonora elettronica completamente originale che pulsa attraverso le cuffie del protagonista e negli ambienti strutturati del film, “Audio” è un'esperienza cinematografica altamente coinvolgente che colpisce i nervi e scorre attraverso le orecchie, gli occhi e il cuore del pubblico. Napoletano classe 77, formatosi tra Roma e Los Angeles con diploma alla Lee Strasberg, ha lavorato tra gli altri per Gabriele Salvatores in “Fuori era primavera: Viaggio nell'Italia del lockdown”, al fianco di Owen Wilson nello spot del “Crodino” e di Luca Zingaretti nel “Commissario Montalbano”.

Nel 2018 ottiene una nomination come miglior attore al Festival LadyFilmMakers di Beverly Hills per il suo ruolo protagonista nel pluripremiato cortometraggio italiano “Rapsodia in Blue”. Tuccillo è attualmente impegnato sul set della nuova serie Palomar per Rai firmata da Maurizio De Giovanni “L’Ultimo Spettacolo” nel ruolo di “Massimo”.