Nanni Moretti gira un nuovo film: partono i casting

Mercoledì 19 Settembre 2018, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 18:01

A tre anni di distanza dall'uscita di "Mia Madre",sarebbe pronto a tornare al cinema con un nuovo film. L'indizio arriva dai social, dove ha iniziato a circolare la foto di un volantino che annuncia i casting per un nuovo lungometraggio del regista romano. Dal volantino in questione si evince che la casa di produzione sarà lae che per le riprese si cercano giovani attrici di sesso femminile.Naturalmente non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il volantino sembra un indizio decisivo. Intanto a dicembre uscirà nelle sale "Santiago, Italia", il nuvo documentario di Nanni Moretti sul colpo di stato del '73 in Cile. Il film-documentario chiuderà la 36esima edizione del Torino Film Festival (23 novembre – 1 dicembre 2018) e sarà in sala dal 6 dicembre.