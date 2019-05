Giovedì 9 Maggio 2019, 14:46

Appuntamento con Alessio (nella foto) a Pianura. Lo spettacolo musicale è stato programmato per domani nel locale “Mastunicola”, diretto da Luigi Errico, sito in via Pallucci 160 a Pianura. Alessio (Gaetano Carluccio) sta portando in giro per i palcoscenici tutti i suoi successi, unitamente ai brani inseriti nell’ultimo lavoro discografico, dal titolo “Tutto iniziò da me”, contenente 11 tracce e al cui interno c’è anche la canzone “Parla dimme si” in featuring con Gué Pequeno. Nella sua lunga carriera, il 36enne artista ha prodotto undici lavori discografici, ha proposto numerosi duetti e ha preso parte a tantissime trasmissioni televisive. Nell’aprile del 2013 partecipò alle riprese della fiction “Gomorra-La serie”, diretta da Stefano Sollima e prodotta da Sky Cinema, interpretando se stesso e cantando il brano “Ancora noi”.