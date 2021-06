Da Patti Smith a Ben Harper, da Bennato a Capossela, ecco tutti i concerti dell'estate

Con l’allentarsi delle misure anti-pandemia riprendono i concerti dal vivo in tutta Italia. Ne selezioniamo alcuni, con l’avvertenza di controllare sempre eventuali cambiamenti a ridosso delle date previste.

Si comincia lunedì 21 giugno con la misteriosa Myss Keta, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: per la prima volta sarà accompagnata dai Dpcm, band formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica. Stessa location per Sergio Cammeriere il 22, Edoardo Bennato il 23, Niccolò Fabi il 24, il rapper Mecna il 26, James Senese il 29, Fabrizio Moro il 2, 3 e 4 luglio, Piero Pelù il 19, Paolo Fresu che con “Heroes” rende omaggio a David Bowie.

Nel resto d’Italia si segnala Shaggy, a Merano il primo luglio nella straordinaria cornice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff; il tour di Willie Peyote, a Bologna il primo luglio; Angelo Branduardi il 2 al Teatro Romano di Fiesole; il tour di Antonello Venditti, attualmente in tutta Italia; Vinicio Capossela il 23 giugno al Circo Massimo con il suo “Bestiario d’amore”.

Max Pezzali passerà l’estate in tour, dal concerto del 2 luglio a Lignano Sabbiadoro a quello di Mantova del 30 agosto. E inoltre: Nek il 2 luglio a Bellaria-Igea Marina; Eugenio Finardi il 3 a Desenzano del Garda; Francesco Gabbani all’Arena di Verona il 4; Tiziano Ferro il 6 ad Ancona; il tour di Francesco De Gregori, che si concluderà il 27 novembre all’Atlantico di Roma; il tour di Gianna Nannini, che come Ben Harper non ha incluso date romane; i tour di Fulminacci, Gino Paoli, Stefano Bollani, Alex Britti, Francesca Michielin, Gio Evan, Simone Cristicchi, Subsonica, Negrita, Ludovico Einaudi…

Riprendono anche le rassegne. Torna Battiti Live, con 80 artisti in 16 città della Puglia, e cinque serate live (25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio). Il cast va da Bob Sinclar a Purple Disco Machine, da Sophie and the Giants ad Alice Merton, da Topic a Joel Corry, da Alvaro Soler ad Oscar Anton, e poi tornerà anche quest'anno Dotan. Gli italiani: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, Pinguini Tattici Nucleari, tra gli altri.

Partirà inoltre da Torre del Lago il tour italiano di Patti Smith. La prima tappa sarà infatti il 9 luglio al Gran Teatro all'aperto Giacomo Puccini per la rassegna Estate Leggerissima 2021. Sul palco salirà il Patti Smith Quartet, che vede al fianco della poetessa del rock, Jackson Smith, Tony Shanahan, Seb Rochford.

Il debutto nazionale il 7 agosto del tour del comico Valerio Lundini e il concerto all'alba dell'11 agosto con il gruppo i Tre Allegri Ragazzi Morti sono due degli eventi che comporranno il programma di Villa Manin Estate 2021, che è stato presentato questa mattina e che si terrà dal 25 giugno al 28 agosto a Codroipo (Udine).

Dal 9 luglio al 18 luglio riparte anche Umbria Jazz, e sono già iniziate le prevendite. Ci saranno Gino Paoli & Danilo Rea, Wynton Marsalis, Enrico Rava, Stefano Bollani, il trio Brad Mehldau, Angélique Kydio e molti altri.