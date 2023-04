Edoardo Donnamaria, la canzone per Antonella Fiordelisi è un successo: «Mia mamma ha finto di non piangere quando l'ha sentita»

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono più innamorati che mai. Da quando sono usciti dalla casa del Gf Vip sono inseparabili e ogni giorni tengono aggiornati i fan dei Donnalisi postando storie e immagini. Edoardo ha anche scritto una canzone per la sua Antonella: si intitola “Il cielo stanotte”.

Il cielo stanotte che Edoardo Donnamaria ha dedicato ad Antonella Fiordelisi, sta spopolando sulle varie piattaforme digitali di musica. Il brano piace moltissimo ai "Donnalisi" che continuano a farlo girare sui social.

Edoardo, però, ha anche un'altra fan speciale, ovvero sua mamma.

L'ex gieffino ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede la mamma che mentre ascolta la canzone si commuove, anche se per cammuffare il tutto indossa gli occhiali da sole. Edoardo scrive: «Mia mamma ha finto di non piangere quando l'ha sentita».

La storia d'amore tra Antonella ed Edoardo è nata sotto le telecamere e sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo, i due quando erano all'interno della casa del GfVip, hanno suscitato molte antipatie. Tra Antonella ed Edoardo ci sono, poi, stati molti alti e bassi che, però, la coppia ha sempre cercato di risolvere.