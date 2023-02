Eros Ramazzotti: «Aurora a breve sbarcherà nella musica. Io quasi nonno, a 60 anni ho ritrovato l'amore»

Il suo duetto con Ultimo al Festival di Sanremo ha sconvolto i suoi fan. Eros Ramazzotti sul palco dell'Ariston ha dimenticato le parole della sua canzone, forse la più amata dal pubblico: «Un'emozione per sempre». Una scena che ha insinuato il dubbio che Eros potesse essere arrivato al capolinea della sua carriera, ma in realtà Ramazzotti è una vera e propria macchina da guerra. Compirà 60 anni il prossimo 28 ottobre e a marzo diventerà nonno per la prima volta. E nonostante tutto il suo tour in giro per il mondo continua senza sosta e sbavature.

Andrea Scarpa de Il Messaggero lo ha raggiunto ad Amsterdam, terza tappa europea del suo World Tour, partito da Los Angeles il 30 ottobre e che proseguirà fino ad agosto con centro concerti in giro per il mondo. Un tour legato al suo ultimo disco «Battito infinito» che dimostra quanto in realtà in molti metterebbero la firma per arrivare alla sua età in quelle condizioni. Fisico asciutto, zero pancetta, voce impeccabile, e sei-otto chilometri percorsi sul palco a ogni concerto, in media uno ogni tre giorni, collezionando sold out. Una forma invidiabile che Eros Ramazzotti spiega essere legata al karate. «Per essere precisi il Kyokushinkai karate - spiega -. Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così, per rimetterla a posto, grazie a un amico ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Il mio senpai Luigi mi ha fatto scoprire un mondo di forza, resistenza e disciplina. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo. Mi alleno anche a non sentire il dolore, cosa che nella vita serve sempre». E poi rivela di aver convinto anche Michelle Hunziker a iniziare un corso. E ovviamente la showgirl svizzera «ha fatto il fenomeno».

Eros Ramazzotti, incalzato dal giornalista, spiega che mentre lui non ha preso nessuna cintura, allenandosi e basta, Michelle Hunziker lo ha subito superato conquistandone due, subito. «È una donna incredibile». Poi, però, il discorso vira sul prossimo traguardo che raggiungerà il cantante: i 60 anni. Eros si dice tranquillo. Non è spaventando dalla scadenza e anzi rilancia: «Più passa il tempo e più mi sento libero, sciolto, leggero. Fra un po’ divento anche nonno».

E anche in questo caso Eros Ramazzotti non è preoccupato o impressionato. «Mi diverte pensare che sarò nonno», racconta. E ovviamente non si perderà il momento che vuole condividere con la figlia e tutti i parenti, rivelando come si è organizzato in vista del parto di Aurora Ramazzotti. «Quando Aurora avrà partorito, prenderò un volo e andrò da lei e da tutti loro». Una figlia che se da un lato ha avuto la strada spianata, dall'altro ha dovuto fare i conti con le forti personalità dei genitori. «Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di” e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi», svela.

Parole che fanno intendere come Aurora Ramazzotti potrebbe ben presto sbarcare nel mondo della musica... «Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme». Dopo la nascita del bebè, i progetti di Aurora Ramazzotti sembrano già delineati.

Eros Ramazzotti nella sua vita ha sempre cantato dell'amore. E dopo due matrimoni falliti non si è arreso, anzi. A 60 anni ha ritrovato una compagna: «Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così», cercando di tutelare una relazione che ancora non è finita sotto i riflettori del gossip.

Ma i 60 anni sono anche tempo di bilanci ed Eros Ramazzotti rivela il suo errore più grande: fidarsi delle persone sbagliate. «Mi sono fidato di persone sbagliate, che invece di crescere con me guardavano solo ai loro interessi. Non faccio nomi. Posso solo dire che tutti i grandi artisti che ho conosciuto hanno avuto al loro fianco gente che se n’è approfittata. Adesso, per fortuna, ho messo a posto tutto grazie a un nuovo vero manager (Gaetano Puglisi, ex Rtl 102.5, ndr) e non voglio più pensare alle brutte vicende del passato. Voglio sorridere. La vita è una».

Eros Ramazzotti parla anche di chi potrebbe prendere il suo posto. «Il mio erede? Ultimo. È un grande artista e mi rivedo in lui: è un musicista, sa stare sul palco, ha buone idee e sa trasmetterle alla gente. Non ce ne sono tanti così. Gli ho dato qualche consiglio: deve fare il bravo e stare tranquillo, è troppo istintivo: si incazza facilmente». Per poi tornare ad affrontare il discorso delle parole dimenticate sul palco dell'Ariston al Festival. Ramazzotti rivela che sul palco usa il gobbo, ma che raramente gli capita di dimenticare le parole. «Purtroppo a Sanremo è successo».