Liam Payne, ex cantante degli One Direction ricoverato in ospedale a Milano: annullato il tour da solista

La madre di Liam Payne, ex membro degli One Direction "è preoccupata da morire" dopo che suo figlio è stato portato d'urgenza in un ospedale in Italia, a Milano, in seguito a lancinanti dolori ai reni. Payne uno dei cantanti della boy band inglese, era in vacanza insieme alla sua fidanzata Kate Cassidy sul lago di Como, quando ha accusato il malore che ha richiesto il traferimento in ospedale.

'The Legend Vialli', la partita benefica annullata dopo le polemiche. La famiglia: «Uso del nome non autorizzato»

Mamma preoccupata

La preoccupazione della madre del cantante, derivca dal fatto che ha dovuto cancellare il suo primo tour da solista il mese scorso, per lo stesso problema ai reni, che porterà a restare in ospedale almeno per una settimana."Siamo tutti molto preoccupati per questo, ma dobbiamo solo andare avanti. È una situazione davvero orribile e speriamo solo che sia nel miglior posto possibile" ha detto la madre del cantante ai giornali inglesi.

Ed Sheeran, concerto a Las Vegas annullato per «problemi di sicurezza»: malore tra i fan per il caldo torrido

Vacanza in Italia

“Naturalmente è dispiaciuto che il viaggio suo e di Kate sul Lago di Como sia stato rovinato, ma almeno lei era lì per aiutarlo quando si è ammalato.

I medici vogliono fare tutti i test possibili per comprendere appieno il problema, ma ora sospettano che ci sia stato per un po' un problema di fondo che sta peggiorando" ha aggiunto la donna.

Tour annullato

Il mese scorso l'ex cantante degli One Direction ha dovuto fermare il suo tour in Sud America pochi giorni prima di salire sul palco. In un video rivolto ai tifosi ha detto: “La scorsa settimana sono stato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non augurerei a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora ho bisogno di riposare e recuperare. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto".

Liam, che ha un figlio, Bear, con la sua ex Cheryl, ha rivelato quest'anno di aver trascorso 100 giorni in una struttura di riabilitazione in Louisiana, perché durante i tour mondiali con la band svuotava gli alcolici dei minibar.