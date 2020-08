Musica, nuovo singolo per Mika e Michele Bravi: arriva «Bella d'estate», cover del capolavoro di Mango e Lucio Dalla

Nuovo singolo italiano per Mika. Esce questa sera a mezzanotte il nuovo brano della superstar libanese del pop internazionale e sarà una cover della canzone "Bella d'estate", cantata insieme al vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi. Ad annunciarlo sono proprio i due cantanti sui loro profili social: «Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni - scrive Mika -. Ho registrato una cover della fantastica canzone Bella d’Estate che Mango ha scritto con Lucio Dalla negli anni ‘80. Con me in questa nuova versione c’è Michele Bravi. Ci siamo divertiti in un duetto che vi sorprenderà!». La produzione del brano è stata affidata a Francesco Catitti, in arte "Katoo", produttore tra gli altri di Elisa, Chiara Galiazzo, Elodie, Jake La Furia, Mahmood.

"Bella d'estate" | Mika (with Michele Bravi)

Fuori ovunque a mezzanotte. È un onore per me poter condividere insieme a @mikasounds lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano. pic.twitter.com/2XUW5fkpt0 — Michele Bravi (@michele_bravi) August 27, 2020

Anche Michele Bravi ha condiviso con i suoi followers l'annuncio dell'uscita del nuovo singolo: «È un onore per me poter condividere insieme a Mika lo spazio di questa canzone - spiega su Twitter - che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano».