Suoni anni '90 su Sky Arte: anteprima con gli Almamegretta

«My Generation» è il nuovo format realizzato in esclusiva per Sky Arte dedicato alla musica. Un racconto in 10 puntate, ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte dal 19 febbraio (canali 120 e 400), che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni '90, attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana.

Protagonisti della prima stagione di «My Generation» sono: Negrita, Almamegretta (di cui «Il Mattino» offre un'anteprima video in esclusiva), Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus, Marlene Kuntz, Perturbazione.

Con un approccio narrativo che rende queste puntate monografiche dei veri e propri documentari, le band ripercorrono il proprio percorso attraverso una lunga intervista, realizzando dal vivo in studio alcuni dei brani più rappresentativi della loro carriera. Ogni puntata è impreziosita da foto e video inediti.

La ricostruzione è arricchita dagli interventi di chi, quegli anni, li ha vissuti in prima persona: giornalisti, fotografi, discografici e figure chiave del mondo dello spettacolo.

Gli anni '90 hanno rappresentato per il nostro paese un periodo davvero interessante e rivoluzionario, che merita di essere ricordato. Sono gli anni dell'affermazione dei centri sociali, ma anche dei network televisivi musicali e dell'arrivo di internet su larga scala e della nascita dei new media che riuscirono a portare in evidenza un panorama musicale rimasto, almeno fino a quel momento, confinato in una scena underground frequentata per lo più da un pubblico di nicchia.

«My Generation» è un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma Pictures. In onda dal 19 febbraio ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.