Rolling Stones, la band annuncia il tour europeo: tra le tappe anche Milano

Grande ritorno: i Rolling Stones torneranno a suonare in Italia. La notizia è stata confermata dalla band stessa, che in un video pubblicato sui propri canali social, mostra un globo che gira e l'iconica bocca rossa con linguaccia posizionata su diverse città d'Europa.

Dunque, nel visto sono mostrate le tappe del prossimo tour in Europa, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate. E tra queste sembrerebbe esserci anche Milano, dove il gruppo si dovrebbe esibire, stando alle indiscrezioni, il 21 giugno.

Se gli indizi sono esatti a cinque anni dal loro ultimo concerto nel nostro Paese, i Rolling Stones sono quindi pronti a tornare. La band non suonava in Europa dal 2018, mentre in Italia si era esibita a Lucca col loro “No Filter Tour” nel 2017.