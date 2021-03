Sanremo 2021, Achille Lauro: «A Ibra non conviene invitarmi a casa sua perché poi le ragazze vengono da me»

«Non so se a Ibrahimovic gli conviene invitarmi a casa sua, perché poi le ragazze, vengono da me» ha scherzato Achille Lauro ridacchiando durante la conferenza stampa del 6 marzo. Il riferimento è alle parole di Ibra nella terza serata del Festival di Sanremo, quando in una gag con Amadeus aveva detto che avrebbe invitato tutti a casa sua e che Lauro lo avrebbe messo invece in garage a guardia delle auto per evitare furti.

