Sanremo, diretta seconda serata: Arisa sbaglia e si arrabbia, poi c'è Mannoia. Virgilia Raffaele, 2 cuori sull'abito

: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston ladel Festival di. Si esibiscono solo la metà dei cantanti, ovvero 12 (eccola). Ma sul palco sale un bel gruppo di superospiti: Marco Mengoni, che canterà la sua ultima canzone «Hola (I Say)» con Tom Walker, e Riccardo Cocciante, sul fronte musicale. Tornerà Michelle Hunziker e arriveranno i comici Pio e Amedeo e gli attori Laura Chiatti e Michele Riondino.Tocca a una vera big dell'Ariston: la prima ospite della serata è Fiorella Mannoia che si esibisce insieme a Baglioni in una emozionante versione di Quello che le donne non dicono.Finalmente fa il suo ingresso la prima cantante donna della serata: è Arisa con Mi sento bene, reduce da una prima serata che l'ha vista tra le più apprezzate. La seconda prova va meno bene:Baglioni e Raffaele presentano l'orchestra dell'Ariston.

Elegante nell'abito lungo nero, con scollatura profonda sulla schiena, Raffaele mostra sul palco dell'Ariston i due cuoricini ricamati e trafitti dalla freccia dell'amore, «sono per i miei due Claudi», dice, Baglioni e Bisio.

Il Festival prosegue con la musica. Sul palco tocca a Il Volo. I "Tenorini" sono ormai cresciuti e portano il brano Musica che resta che fa il pieno di applausi.Prima pausa tra i brani. Bisio chiede a Baglioni quale sia il segreto per scrivere canzoni eterne come le sue. I due parlano della punteggiatura e di come poco si usi per i testi delle canzoni. Bisio passa quindi a insegnare al compare di palco la punteggiatura fonetica, ovvero fatta di versi, pernacchie e sbuffi. Baglioni inizia a cantare e Bisio interviene con la sua punteggiatura "rumorosa". Poi si scambiano i ruoli e alla fine cantano e rumoreggiano insieme.

21.10 È la volta di Einar con la sua Parole Nuove. Piccolo imprevisto a fine esibizione:

Il brano è tratto dall'abum 'Oltre' del 1990. «Come sarà,un giorno prendere la strada e andare via incontro alla realtà, farsi travolgere da un vento di follia…», canta Baglioni, avvolto dalla coreografia di un folto gruppo di ballerini 'armati' di rose bianche e diretti da Giuliano Peparini, in questa canzone che parla di chi crede fermamente in un sogno e lotta per raggiungerlo. La canzone, sorta di inno contro le prepotenze, viene accolta da una standing ovation all'Ariston. Poi il direttore artistico viene raggiunto dai due co-conduttori del festival, Virginia Raffele e Claudio Bisio.

Achille Lauro è il primo a esibirsi e si presenta sul palco in total black con la sua Rolls Royce, considerata tra i migliori brani in gara.Risate con il primo sketch della serata con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il primo ha illustrato il programma e il regolamento per il televoto, con la comica nel ruolo di una sorta di interprete di volta in volta calata in uno dei suoi mille personaggi.Ieri "Via", oggi "Noi no". È ancora Claudio Baglioni ad aprire il Festival.