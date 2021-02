GF Vip, D'Eusanio-Pausini, bufera su Mediaset. Presta: «L'editore stavolta si è arrabbiato davvero»

L'affaire d'Eusanio-Pausini rischia di diventare una tempesta. E Mediaset rischia di finire nell'occhio del ciclone. Dopo le frasi pronunciate dalla giornalista sulle presunte botte del compagno della Pausini, l'azienda ha deciso di espellerla dal programma con effetto immediato. Ma il caos che si è sollevato - dalla denuncia della cantante alle polemiche dei telespettatori - non hanno placato gli animi.

Questa lunghissima edizione del Gf Vip verrà infatti ricordata per molte cose. E non sempre bellissime. Frasi razziste, battute indecenti nei confronti delle donne (ricordate Balotelli-Dayane Mello?) e diciamo che Alda - entrata appena una settimana fa - ci ha messo del suo. In sette giorni ne ha dette di tutti i colori: fino alla sparata più grossa e oltretutto contro una delle artiste più importanti d'Italia. «Questa (la Pausini, ndr) c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte». Troppo. Anche per una reality che era già passato sopra, con l'escamotage del televoto, alla gaffe pseudorazzista sempre di Alda: «Vedi qualche negro da queste parti?».

Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio squalificata per le frasi su Laura Pausini: decisione di Mediaset

Alda D'Eusanio choc su Laura Pausini: «Il compagno la riempie di botte». La coppia: falso, la denunciamo

Le reazioni

«Credo che a Mediaset stia arrivando il momento nel quale l’editore si stia incaz..... davvero. Pur se con considerevole ritardo: meglio tardi che mai!», twitta l'agente dei vip Lucio Presta. E il suo è un coro unanime. Molti telespettaori sono d'accordo: «Si è superato il limite». «Sarebbe ora chiudessero quel circo gestito malissimo da autori e conduttore, con una scelta spesso sbagliata dei concorrenti». Al centro delle polemiche anche la morte del fratello di Dayane Mello secondo molti strumentalizzata per fare share.

Credo che a Mediaset stia arrivando il momento nel quale l’editore si stia incazzando davvero. Pur se con considerevole ritardo: meglio tardi che mai ! — ellepi_one (@PrestaLucio) February 7, 2021

La denuncia



Dopo l'uscita infelice della D'Eusanio, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta hanno deciso di denunciare la giornalista:«Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne». Mediaset, dal canto suo, non ci ha pensato un attimo: «L'editore - si legge in una nota- si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile, soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire». Il comunicato Mediaset conclude: «La signora D'Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni».

«E' sempre cosi - scrive qualcuno - appena capiscono che certe atteggiamenti sono lesivi al portafoglio, si svegliano. E la Pausini picchia duro se si arrabbia».

Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA