Grande Fratello Vip, il pubblico salva Alda D'Eusanio dall'espulsione. La giornalista resta nella casa. Con un televoto flash si mette fine al dibattito che aveva tenuto banco in questi giorni. Durante la diretta di lunedì 1 febbraio la D'Eusanio viene "perdonata" per aver usato la "N Words".

Alda D'Eusanio, entrata lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello Vip, ha subito creato "problemi" all'interno della casa. In un momento conviviale ha utilizzato scherzando la parola "Neg*o", termine che è valsa la squalifica anche a Fausto Leali.

Durante la diretta di Lunedì sera Alfonso Signorini mostra ad Alda D'Eusanio il video incriminato: «Tu sai che ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola. Sappiamo che ci sono dei contesti più pesanti e più leggeri, tu per fortuna hai rivolto questa parola infelice non contro una persona ma come una battuta involontaria che può urtare».

La D'Eusanio si scusa e sottolinea di non averlo fatto apposta. «Siamo talmente convinti di quello che tu stai dicendo - prosegue Signorini - Tra le persone che si sono risentite c'è Enock», «Io so cosa ho passato per questo termine - spiega Enock - e non lo posso far passare, e io questo termine non lo accetto nemmeno per un complimento».

«Io capisco quello che il popolo di colore ha sofferto - ribadisce Alda - e da persona di colore bianca chiedo perdono ma credo che si possa sbagliare. Bisogna distinguere da chi lo usa per offendere e chi invece si è sbagliato e questo va perdonato altrimenti è controrazzismo»

«Questa espressione infelice non era indirizzzata volontariamente contro un'altra persona ma in un contesto conviviale, per questa ragione a stabilire se il tuo è uno scivolone perdonabile oppure no sarà il pubblico a stabilirlo con un televoto flash. Su questa questione abbiamo molto dibattuto e non tutti eravamo d'accordo e di fronte a questa incertezza abbiamo scelto di far decidere il pubblico a casa». Attraverso il televoto flash il pubblico ha deciso di salvare Alda D'Eusanio che è ancora una concorrente del Grande fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA