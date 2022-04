Tra Arisa e Vito Coppola va sempre meglio. Ora la svolta: ecco cos'hanno deciso

Arisa e Vito Coppola sempre più innamorati. La coppia, nata sulla pista di Ballando con le Stelle, programma in cui hanno trionfato, è legata ormai da tempo,e questo no è più un segreto. Ma ora, la novità è un'altra. Sembra, infatti che la coppia abbia deciso di fare un passo importante: andare a convivere. A rivelarlo è il settimanale Di Più che ha spifferato che Arisa e Vito stiano cercando una casa dove vivere.

Il loro legame è ormai forte e saldo, tanto da superare la differenza d’età (Arisa ha infatti 39 anni, 10 in più di Vito Coppola). La coppia ha già fatto le presentazioni in famiglia e, al momento, si stanno dividendo tra Milano, Roma ed Eboli ma sperano di trovare presto una certa stabilità, che possa far crescere anche questa liaison nata per caso, tra una rumba e un tango. Si attende il grande passo.