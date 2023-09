Belen, Veronica Gentili sull'addio a Le Iene: «Ecco perché è stata mandata via»

Le Iene sta per tornare su Italia 1 e Veronica Gentili, ex conduttrice di Controcorrente, è pronta più che mai a questo nuovo palcoscenico in Mediaset. La nuova iena prenderà il posto di Belen alla conduzione, insieme a Max Angioni. Veronica ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo nuovo ingresso in casa Mediaset, la sua preoccupazione e... Belen.

Andiamo a scoprire insieme che cosa ha detto.

Veronica Gentili ha rivelato cosa pensa di Belen e sul suo addio a Mediaset: «Non la conosco. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne».

Quando ha saputo del nuovo incarico, al timone di Le Iene, la conduttrice non si è fatta trovare impreparata, tuttavia: «All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti». Sarebbe questa quindi, secondo lei, il motivo dietro l'addio di Belen a Mediaset, come spesso discusso da tutti.