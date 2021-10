GF Vip, amore in stand by fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei in confusione: «Voglio divertirmi, altro no»

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: love story in stallo? Lui pronto, lei non ancora. Sembra che la storia fra i due stenti a decollare. Sabato sera, prima del party nella Casa del GF Vip, a tema Gang di New York, la coppia si è allontanata dal gruppo, mettendosi a bordo piscina. Sdraiati, si sono confrontati sulla situazione in cui sono capitati: «Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco» ha detto la Trevisan, ponendo un freno alle ambizioni di Nicola che sarebbe invece pronto a gettarsi anima e corpo in una storia seria con lei.

Il freno di Miriana era già emerso durante la puntata di venerdì scorso quando il padrone di casa, Signorini, ha cercato di indagare il più possibile sulle loro intenzioni. Se da una parte Nicola ha risposto di volere vivere una storia con Miriana, nonostante la differenza d'età, dall'altra la Trevisan ha messo più volte un secco stop.

Inoltre, durante la puntata è stato ampiamente trattato il legame speciale tra l’ex moglie di Pago e il figlio di Patrizia Mirigliani. A pesare, per Miriana, è proprio la situazione esterna e l’età. Pisu ha 32 anni, lei 48 (a breve, l’8 novembre, spegnerà 49 candeline). «Però l’età non conta - ha precisato Pisu durante la chiacchierata serale di ieri -, nel senso che io non ho 18 anni. Lì sarebbe diverso. Così non c’entra».

«Dimmi i dubbi che hai su di me», ha incalzato il ragazzo. L’ex di Pago è quindi tornata a ribadire che prima di fare dei passi in avanti deve valutare determinate cose. Non solo: si è anche detta infastidita dal fatto che alcuni inquilini della Casa abbiano iniziato a trattare la questione come se lei stessa già fosse parte di una coppia vera e propria.

«Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento - ha detto Miriana - ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento».

«Io non gioco con le persone, ce la metto tutta per stare con una persona e vorrei stare con te», ha replicato Nicola, che ha poi fatto una domanda diretta: «Tu hai interesse verso di me?».

Dopo un primo momento di confusione, la Trevisan ha detto: «Dal momento in cui io dovessi pensare che non mi interessi te lo dico».