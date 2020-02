Rita Rusic contro Adriana Volpe, Marcello Cirillo e il marito della conduttrice: «Il talento vince sempre»

Rita Rusic ha nuovamente affondato Adriana Volpe con un attacco in diretta dopo essere rientrata nella casa del Grande Fratello Vip. Uno scontro che ha aumentato le tensioni tra le due e nel quale sono intervenuti anche il marito di Adriana e il collega della Volpe, Marcello Cirillo.

Le polemiche tra le due sono iniziate nella casa, ma la Rusic ha continuato a parlare di lei anche fuori dal reality fino al confronto di ieri sera. Un confronto dal quale la Volpe, secondo i due uomini, sarebbe uscita vincitrice. «Il talento vince sempre! Finale, ‘Champions League Istanbul 2020: Volpe – Rusic 3-0. The game is over!», ha scritto il marito della conduttrice sui social, seguito dal Cirillo che ha scritto: «Adriana è stata bravissima».

La Rusic continua a sostenere che Adriana non sia una persona trasparente nonostante la Volpe abbia provato a farle capire che il suo modo di fare è spontaneo e non ostruito. Rita però non sembra essersi convinta nemmeno questa volta, arriverà la tregua?

Ultimo aggiornamento: 16:39

