Pechino Express, Caressa elimina i Romagnoli. Paolo Cevoli: «Si è fatto dei nemici». In arrivo una nuova coppia: ecco chi sono

I Caressa, la coppia formata da Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, sono i vincitori della seconda tappa di Pechino Express 2024 che si chiude con la prima eliminazione di questa stagione. A lasciare la compagnia - a sorpresa dopo la vittoria della prima puntata – sono i Romagnoli, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. Lasciando il gruppo, il comico ha commentato così la scelta di Caressa: «Si è fatto dei nemici in Romagna». Il giornalista ha scelto di eliminare i Romagnoli piuttosto che le Amiche, la coppia formata da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

Ma presto arriverà una nuova coppia. Tra una settimana, infatti, entrano le Ballerine, ovvero Megan Ria e Maddalena Svevi, ex allieve di Amici di Maria De Filippi. «Agguerrite, competitive e pronte a tutto, Megan e Maddalena sono la nuova coppia di #PECHINOEXPRESS: le #BALLERINE» si legge sui social.

Ieri, nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie in gara hanno percorso in totale 180 chilometri nel Vietnam del Nord: la distanza che separa Lang Son a Cao Bang, città a una manciata di km dal confine con la Cina, in un cammino che ha toccato anche Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen.

L’episodio della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 497mila spettatori medi (con il 2,4% di share e il 56% di permanenza), un dato perfettamente in linea con quello della prima puntata e in salita del +15% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione.