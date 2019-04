Stefano Bettarini si confessa: «I reality? Rifarei tutto. Con i soldi assicuro un futuro ai miei figli»

Lunedì 8 Aprile 2019, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 20:08

Dopo la sua carriera da calciatore Stefano Bettarini è diventato un personaggio televisivo, specializzandosi nel ramo reality e affini. Stefano infatti ha partecipato con successo a “Ballando con le stelle”, “Jump stasera mi tuffo!”, il “Grande Fratello Vip”, “Temptation Island” e l’“Isola dei Famosi” in veste di invito e naufrago nell’ultima edizione vinta da Marco Maddaloni.Una lista ricca che gli ha fatto guadagnare il nome di “Mr reality”, che Stefano non disdegna affatto: «I reality li faccio per divertirmi – ha spiegato in un’intervista al “Correrie della Sera” - ma anche per guadagnare qualcosa per garantire un futuro di un certo tipo ai miei figli. Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla (…) Innanzitutto credo che davanti al lavoro non si debba mai dire di no, in primis perché non bisogna mai precludersi nulla, e poi io sono uno che ama mettersi in gioco, mettere alla prova i propri limiti, sia a livello fisico che psicologico, sono sempre stato così».Del resto non si pente di nessuna scelta: «Non c’è nessuna di queste esperienze che non rifarei, e non ce n’è neanche una in cui farei cose diverse da quelle che ho fatto. Ho provato anche a fare l’inviato, poi sono tornato a fare il concorrente perché volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa».