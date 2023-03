Aktis Acquachiara-Latina 19-10, biancazzurri al quarto posto con lo scatenato De Gregorio

Quarto posto. Alle spalle dei cugini giallorossi nel girone Sud c’è l’Aktis Acquachiara, che aggancia a 22 punti l’Olympic Roma. Superlativa la prestazione dei biancazzurri alla Scandone, che affondano 19-10 (parziali di 8-2, 3-3, 5-3, 3-2) il Latina di Fabio Baraldi e dell’ex Manuel Rossa.

Protagonista indiscusso della 16esima giornata di A2 Daniele De Gregorio, che mette a referto ben 7 reti. Inoltre il numero 10 napoletano dispensa assist vincenti. Domina la scena con le sue giocate lo scugnizzo di Soccavo, devastante in ogni zona del campo. Griffa il poker Mattia Rocchino, cinquina di consolazione per Simon Botto.

«Sono contento perchè abbiamo mostrato quella maturità di gioco che spesso non emerge in trasferta», dichiara lo scatenato goleador. «Sono molto soddisfatto della prova del gruppo, perché siamo sempre pronti a mettere in acqua la giusta concentrazione», afferma entusiasta De Gregorio, felice per la performance personale e non solo. «Sabato prossimo ci aspetta il derby con la Canottieri Napoli, ci teniamo a ben figurare e a dimostrare continuità», conclude l'esagitato bomber partenopeo (nella copertina di MasterGraphics Photography).

Si rallegra Walter Fasano. «Partita eccezionale. Siamo contenti e ci godiamo questa vittoria». Altro non avrebbe potuto chiedere ai suoi giovani talenti. «Ci tenevamo a riscattare il blackout di Pescara. Ci attendono il derby con la Canottieri Napoli e la sfida con la Rari Nantes Florentia. Abbiamo voglia di stupire ancora», chiosa fiducioso l’allenatore salernitano.