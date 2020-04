Usain Bolt fa furore sui social per aver postato una foto della sua fantastica vittoria nella finale dei 100 metri dell'Olimpiade di Pechino 2008, in cui stabilì il primato del mondo correndo in 9«69. Ma lo sprinter 'iconà della Giamaica lo ha fatto non per vantarsi di quella vittoria, ma per esortare la gente a rispettare la distanza di sicurezza nell'ambito della lotta al coronavirus. Infatti nell'immagine 'immortalatà nel Nido d'Uccello della capitale cinese spicca la distanza che il 'Lampò mise fra sé e gli avversari. La foto postata da Bolt ha raccolto finora, in poche ore, più di 600mila like su Instagram, 500mila su Twitter e 300mila su Facebook. Più volte in questo periodo Bolt ha fatto appelli ai connazionali invitandoli a stare a casa e a rispettare la distanza di sicurezza, raccogliendo anche qualche critica quando, in occasione di una raccolta di fondi, per il settore sanitario, secondo la stampa locale avrebbe versato una somma pari a 3100 dollari, troppo poco, sostengono i suoi detrattori, per chi ha guadagnato in carriera come lui. Ma Bolt non ha replicato a queste accuse. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA