Scadevano ieri i termini per presentare la domanda di ammissione. Tempistica rispettata e istanza di ripescaggio alla categoria superiore inviata dal FF Napoli, avente diritto per meriti sportivi. Chiede di partecipare alla serie A il club del presidente Serafino Perugino. Gli azzurri sperano di iniziare il massimo torneo sabato 17 ottobre.



«Abbiamo fatto una scelta importante con il cambio di denominazione, siamo l'unica squadra della città a questo livello ed era giusto chiamarci Napoli, per rappresentarla a dovere. Dal 2012, in ogni categoria, ci siamo sempre comportati da professionisti con una struttura ed una organizzazione di primo livello», motiva le ragioni della scelta Perugino.



Risultata miglior seconda nella regular season, interrotta dall’emergenza pandemica, la compagine partenopea mirava a raggiungere il traguardo promozione sul parquet. Cavalcata trionfale stoppata dal Covid-19 e sogno rimandato.

«FF Napoli è una società che poggia su una solida forza economica, ci siamo mossi sul mercato, per allestire un organico in grado di essere competitivo in serie A», rivendica orgoglioso patron Perugino.



«Il Coronavirus ha frenato quella che sulla carta era più di una eventualità di essere promossi in A. Riteniamo una ammissione per merito sportivo assolutamente equivalente ad un diritto acquisito sul campo. Vogliamo essere nella elite del calcio a 5». Ipotesi che potrebbe sempre più prendere corpo. Possibile una serie A allargata a 16 squadre. «Se ci fosse la possibilità, ne saremmo ben lieti e sarebbe un onore far compagnia alle altre tre campane, Real San Giuseppe, Feldi Eboli e Sandro Abate, stabilendo un vero e proprio record», conclude Perugino.



Attende e spera FF Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA