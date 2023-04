Il Sannio vola verso i Campionati Nazionali di ginnastica ritmica

Grande traguardo raggiunto per la la Nigrìsoli di San Giorgio del Sannio, che volerà ai Campionati Nazionali di ginnastica ritmica che si terranno a Montecatini Terme dal 21 al 25 aprile. Saranno ben 31 le allieve convocate all'evento sportivo più importante dell'anno, allenate dai tecnici Serena Avallone e Andrea Russo. Con questo risultato la società Nigrìsoli si conferma una delle più forti squadre campane.

«Siamo molto orgogliose delle nostre allieve – dichiarano le allenatrici - che hanno dimostrato una crescita non soltanto tecnica, ma anche e soprattutto personale ed emotiva. Tra le atlete si è diffuso un profondo spirito di fratellanza e collaborazione; si aiutano l'un l'altra per affrontare difficoltà di vario genere. Una disciplina fatta di punteggi e penalità anche per piccoli movimenti imprecisi».

Un'intesa che nasce e si sviluppa attraverso lo spirito di collaborazione fra tecnici, atleti e staff tecnico. «Siamo consapevoli di avere atlete con un buon livello tecnico ed artistico, ma l'intenzione è quella di migliorare e perfezionarci sempre più. Il nostro obiettivo è quello di alzare sempre più le aspettative e non restare incagliate in consapevolezze autoreferenziali. Le allieve seguono regolarmente lunghi allenamenti e corsi di perfezionamento con tecnici di federazione. Noi insegnanti siamo sempre alla ricerca di aggiornamenti e consigli da tecnici con maggiore esperienza, studiamo tantissimo» concludeno i coach.