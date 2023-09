Sport City Day in 140 città in Italia, Somma Vesuviana capitale campana

La macchina organizzativa dello Sportcity Day si è messa in moto nelle 140 città che, domenica 17 settembre, ospiteranno la terza edizione dell’evento organizzato da Fondazione Sporticity in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Grandi e piccole città in ogni regione d’Italia, hanno iniziato ad allestire nelle piazze e nei parchi urbani le palestre a cielo aperto che domenica saranno prese d’assalto da migliaia di cittadini amanti del movimento.

Saranno oltre 90 le discipline sportive praticabili grazie alle circa 800 associazioni e società sportive coinvolte dagli organizzatori locali delle città che, consentiranno a tutti di praticare sport liberamente e di vivere una giornata straordinaria all’insegna del benessere e della socializzazione. Un evento inclusivo che crea spazi per l’attività soprattutto giovanile e non li occupa, tanto che è aperto a tutti gli Enti di promozione sportiva e alle associazioni sportive territoriali.

In molte città, infine, sarà promossa la formazione, affidata da Fondazione Sportcity ad ASI, dello Sportcity Trainer, figura innovativa di allenatore specializzato nella promozione delle attività sportive e motorie all’aria aperta.

Capofila in campania Somma Vesuviana dove in piazza Vittorio Emanuele III, dalle ore 9, sarà Sportcity Day.

Previste esibizioni di pallacanestro, tennis, atletica leggera, pattinaggio artistico, palestra, karate, tennistavolo, giochi di un tempo come la corsa con i cerchi.

“Somma Vesuviana, Domenica 17 Settembre, sarà parte della rete di 140 città per lo sport - le parole di Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana - Nella piazza più grande dell’area vesuviana e tra le più grandi di tutta la provincia di Napoli, avremo tanto sport per tutti. Avremo la pallacanestro, il tennis, il karate, la palestra, il pattinaggio artistico, il tennistavolo, il ping – pong, ma anche l’atletica leggera e i giochi di una volta come la gara con i cerchi. Sarà sport per tutti, attività per ragazzi, bambini, famiglie, persone con disabilità e anziani. Il mio appello è anche a tutti i giovani di fuori Somma, a venire da noi. Infatti per tutta la provincia di Napoli, sarà Sportcity Day solo a Somma Vesuviana”.

Un’importante collaborazione è quella con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea che ha rinnovato quest’anno la partnership con l’iniziativa, riconoscendone la valenza sociale e culturale. “La partnership con Sportcity Day si inserisce nell’ambito della Settimana europea dello sport, che la Commissione europea promuove ogni anno dal 23 al 30 settembre. Un’occasione unica per avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, al mondo delle istituzioni e dello sport, sensibilizzandoli sull'importanza dell'attività fisica. Il modello europeo di sport rivolge un’attenzione particolare all’inclusione, all’innovazione e al coinvolgimento. E Sportcity Day va in questa direzione con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico della collettività – dichiara Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea –“.