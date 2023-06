È il giovane palermitano Marco Inglima il vincitore della prima edizione della traversata Monte di Procida-Procida-Monte di Procida, la gara di nuoto di fondo svoltasi questa mattina con partenza e arrivo nelle acque antistanti la spiaggia di Acquamorta. L’atleta della Palermo Nuoto, 25 anni, non ha praticamente avuto rivali, guidando la gara sin dalle prime battute lungo i 6,4 km del percorso, ultimato con il tempo di 1h1115. Inglima ha preceduto Antonio Mesite ed Andrea Cerqua, che hanno chiuso la prova rispettivamente in 1h19'4" e 1h19'22"

«Sono soddisfatto per la gara – ha detto al termine della traversata il vincitore – Il mare era buono e la forma eccellente.

Ora guardo agli obiettivi futuri, tra i quali c’è un’altra gara in Campania, la Capri-Napoli del 9 settembre». Tra le donne la prima al traguardo è stata Daniela Calvino, giunta all’arrivo con il crono di 1.30.9.

Curiosità, tra nuotatori impegnati nella traversata completa e coloro i quali si sono sfidati nella “prova ridotta” del Miglio, sono stati un centinaio i partecipanti alla prima edizione della traversata. Soddisfatto l’organizzatore Luciano Cotena, della società Eventualmente eventi & comunicazione: «Per essersi trattata di una prima edizione, non possiamo che essere contenti di come sono andate le cose. La partecipazione alla prova è stata ragguardevole ed è destinata a crescere con l’andare avanti degli anni. L’occasione è stata propizia anche per ricordare un amico e un campione come Giulio Travaglio, che proprio qui preparava le sue imprese alle Capri-Napoli degli anni ’60 e ‘70».

Presente alla manifestazione anche il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese: «La gara – ha sottolineato – ha riunito due comuni come Monte di Procida e Procida che fino ai primi anni dello scorso secolo avevano un’unica realtà amministrativa, per giunta a cavallo tra l’esperienza dell’isola come capitale italiana della cultura e la nostra quale comune europeo dello sport. Siamo convinti che questa prova debba ripetersi, a partire già dal prossimo anno, quando Monte di Procida sarà tra le realtà protagoniste di ‘Flegra, Comunità Europea dello sport 2024’. Anzi, sarebbe bello pensare ad una gara che possa toccare l’isola di Ischia ed altre località dell’area flegrea».