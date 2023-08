Vola Viola Scotto di Carlo, la nuotatrice di Bacoli è d'argento nella 4x100 stile libero

Viola Scotto di Carlo vince la medaglia d'argento alle Universiadi in programma in questi giorni in Cina. La nuotatrice flegrea centra il secondo posto del podio nella staffetta 4x100 stile libero con il tempo personale di 54"55. "Sono emozionata perché è la prima medaglia che conquisto con la Nazionale italiana - ha dichiarato l'atleta -. Questo successo lo dedico ai Campi Flegrei e a Bacoli".