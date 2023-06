Blitz in serata, Milicic firma per la Gevi: «Pronto a fare grandi cose per il club»

Tra i tanti nomi venuti fuori negli ultimi giorni per il nuovo coach Gevi, all’ultim’ora è spuntato Igor Miličić, che ieri sera ha firmato per il club napoletano. 47 anni, croato con cittadinanza polacca, è stato un ex ottimo giocatore ed è oggi un coach con esperienza internazionale ma da valutare nel campionato italiano, dove sarà un esordiente. E che va ad affiancare un altro esordiente come il responsabile tecnico Llompart. La sua dichiarazione dopo la firma: "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia. Arrivo con impegno e determinazione per portare Napoli tra i grandi club. Sono pronto e carico per fare qualcosa di straordinario con il Napoli Basket".

E’ il cittì della nazionale polacca e dalla sua ha un sorprendente quarto posto all’Europeo 2022, battendo nei quarti la fortissima Slovenia di Luka Doncic.

Miličić in queste ore si è liberato dal Besiktas, il club turco che ha allenato in questa stagione, e subito dopo è arrivata la firma per la Gevi. Al Besiktas un’avventura complicata, subentrando a campionato iniziato con la squadra penultima e chiusa poi con il 14esimo posto e la salvezza. Da allenatore ha vinto in Polonia tre scudetti, due Coppe di Polonia e due Supercoppe.

Da giocatore (è 1,96 e giocava play/guardia) è stato uno dei giocatori più talentuosi delle squadre giovanili di Spalato negli anni '90, dove c’erano fior di campioni. In qualità di regista titolare, è stato uno dei leader della nazionale croata under 18 che ha vinto l'argento al campionato europeo ​​​​del 1994 perdendo in finale con la Lituania. Dopo aver subito un grave infortunio (e annesso lungo periodo di recupero) è passato alla Polish Basketball League. In Polonia è diventato uno dei migliori giocatori del campionato. Ha vinto uno scudetto e tre Coppe di Polonia.