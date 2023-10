Gevi Napoli, il nuovo palasport nascerà a Bagnoli?

Gestione del PalaBarbuto per una stagione con opzione per il rinnovo di un altro anno. La Gevi aggiunge un altro tassello al suo progetto. Il presidente Grassi: «Cercheremo di renderlo non solo il palazzetto in cui si svolgono le partite, ma un luogo da vivere ospitando convention ed altre iniziative che coinvolgano la cittadinanza. Naturalmente sarà affittato anche ad altre società di basket».

Il vincolo di destinazione urbanistica non permetterà concerti o eventi di spettacolo. Il PalaBarbuto potrebbe cambiare nome, sfruttando la sponsorizzazione dell’impianto che il club ha già trovato così da abbattere i costi di fitto che sono 11mila euro al mese più Iva. Ma manca l’autorizzazione del Comune al cambio pur se temporaneo di denominazione. L'assessore Ferrante prova a rassicurare in tal senso: «Credo che riusciremo ad ottenerla». «Abbiamo iniziato un lungo percorso – sostiene il co-proprietario Francesco Tavassi -.

La scelta di effettuare un reset importante alla nostra società con la nomina del nuovo amministratore delegato, è rivolta proprio in tal senso. E la gestione del Palabarbuto si inserisce in questo progetto».

Intanto la ricostruzione del Mario Argento chiuso da 25 anni, si allontana. La Ferrante lascia intendere che il progetto Palargento sta per essere abbandonato in favore di Bagnoli. «Le cifre per demolizione e ricostruzione sono enormi, parliamo di 70-80 milioni di euro, e l’accordo pubblico-privato finora non c’è stato nonostante i nostri tentativi. Non abbiamo perso le speranze ma ora stiamo prendendo in considerazione la possibilità di progettare un palasport in zona parco dello sport di Bagnoli». Dunque ci sarà ancora da aspettare, e tanto.