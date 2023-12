Happy Casa Brindisi-Givova Scafati, occasione d'oro per Gentile & Co.

Operazione bis per Scafati. Dopo il successo nel derby campano, la Givova Scafati vuole provare ad allungare la striscia vincendo in trasferta nel turno di campionato prenatalizio in programma domani e che la vedrà impegnata, alle 18,30, sul parquet del PalaPentassuglia, contro i padroni di casa della Happy Casa Brindisi. Conquistare i due punti in palio potrebbe avere una molteplice importanza, vista la posizione di classifica dei pugliesi e l’intendimento di mettere fieno in cascina per allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Ancora in dubbio la disponibilità di Strelnieks, che sta proseguendo il percorso riabilitativo dopo i problemi muscolari che lo hanno già costretto a disertare gli ultimi due incontri di campionato. L’Happy Casa Brindisi è ultima in classifica, con quattro punti, frutto di due vittorie importanti (contro Openjobmetis Varese) e prestigiose (contro Virtus Segafredo Bologna) dopo dodici giornate, ma la struttura, la guida tecnica e le ultime prestazioni della squadra, fanno pensare ad un team che ha solo bisogno di tempo per riordinare le idee e riprendere a marciare in posizioni più comode e tranquille della classifica. Il navigato coach Dragan Sakota (subentrato a stagione in corso per prendere il posto dell’esonerato Fabio Corbani) ha dato una forte identità alla squadra, che annovera i due migliori tiratori da tre dell’intero campionato: Senglin (56,1%) e Laszewski (53,4%).

Il centro Giovanni Pini: «L’atmosfera nello spogliatoio è positiva, c’è entusiasmo dopo il successo nel derby e gran voglia di andare a punti per allontanarci prima possibile dalla bassa classifica.

La squadra si è subito messa a disposizione del coach e lo stesso ha fatto il coach verso la squadra, cosa che ci ha permesso di disputare una buona prova di squadra contro Napoli. Vogliamo ora provare a confermarci anche a Brindisi, contro una squadra con il sangue agli occhi, mossa anch’essa dal desiderio di andare a punti per conquistare quanto prima la salvezza, che scenderà sicuramente in campo con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere».