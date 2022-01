Il campionato di A torna dopo lo stop: per la Gevi c'è una big come Venezia

Riecco il campionato. Dopo oltre 2 settimane di stop (match precedente il19 dicembre contro Trento) arriva il primo impegno del 2022 per la Gevi Napoli Basket (nella foto Rich) che affronta al completo domani alle 19,30 nel recupero della tredicesima giornata l’Umana Reyer Venezia al Palasport Taliercio di Mestre. Non c'è dubbio che la sosta dovuta all’aumentare dei contagi Covid, ha interrotto il volo della squadra di Sacripanti, pesantemente condizionata dal virus già nella gara persa contro Trento. Ora torna in campo per affrontare una delle big. La Reyer infatti, nonostante gli ultimi risultati, è una delle corazzate designate con giocatori di valore assoluto e che negli ultimi anni, ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica a quota 14, con Trieste e Brindisi, la Reyer è invece reduce da tre sconfitte consecutive che hanno portato la squadra di Coach De Raffaele all’undicesimo posto, con 10 punti. Jeremy Pargo è l’unico ex della gara. Il giocatore americano della Gevi infatti ha giocato a Venezia nella stagione 2015/2016.

Così coach Sacripanti: “Indubbiamente siamo stati fermati dal Covid nel nostro momento migliore. Eravamo reduci da cinque gare vinte ed in cui abbiamo giocato molto bene, purtroppo il focolaio che abbiamo avuto ci ha bloccato. Non è stato facile riprendere, ho cercato di tenere il ritmo gara durante gli allenamenti senza, tuttavia, esagerare visto il periodo di stop che abbiamo avuto. Adesso dobbiamo pensare alla partita. Bisogna essere fiduciosi su quanto abbiamo fatto, allo stesso tempo sappiamo che potranno esserci delle variabili. Il Covid ci ha dato problemi sia dal punto di vista del lavoro che da quello mentale. Ora dobbiamo conviverci, rimanendo sempre controllati, cercando di evitare rischi. Affrontiamo una squadra fortissima. Venezia può contare su tanti giocatori importanti. Loro, come noi, hanno avuto molti infortuni. Non sappiamo in che condizioni arriveremo alla partita. Servirà grande forza mentale. La nostra squadra ha sempre giocato bene quando è riuscita ad allenarsi per bene, stavolta non siamo riusciti a farlo e questo potrebbe creare delle difficoltà. Ovviamente non possiamo dire di non pensare alle Final Eight. Un successo contro Trento ci avrebbe di fatto qualificato ma ora abbiamo altre occasioni per cercare di centrare questo prestigioso obiettivo. Bisogna rimanere uniti nei momenti di difficoltà, come abbiamo dimostrato prima della sosta”. La gara tra Umana Reyer Venezia e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+.