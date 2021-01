Tira un sospirone di sollievo la Gevi Napoli. Josh Mayo, uscito per infortunio domenica a Forlì, domenica sarà in campo contro Rieti al Palabarbuto. Il play aveva subito una ricaduta sulla distorsione precedente accusata a Scafati, ma dopo la risonanza magnetica i timori sono stati fugati. Niente interessamento dei legamenti, solo un edema. E il giocatore è tornerà oggi ad allenarsi in vista della gara contro i reatini come conferma il dottor Nino D'Alicandro: "Per fortuna non ci sono danni ai legamenti e quindi, con il dolore che si è attenuato, Mayo riprenderà a fare allenamento regolarmente". Domenica ci sarà bisogno anche di lui contro la squadra allenata da coach Rossi che domenica scorsa ha battuto Scafati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA