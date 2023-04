La notizia è stata data da Federico Grassi, presidente della Gevi Napoli, durante la presentazione del Gp Lotteria di Agnano, in programma il 1° maggio. La richiesta di anticipare la gara Gevi-Pesaro per motivi di ordine pubblico per evitare la concomitanza con l'eventuale festa scudetto, è stata accolta. Si giocherà sabato 29 alle ore 19 anziché domenica 30 alle ore 17.30.