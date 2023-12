Sacripanti lascia la panchina di Scafati, arriva Repesa?

Pino Sacripanti lascia la panchina di Scafati. Non è ancora ufficiale ma pare ormai certo che la sua avventura scafatese si fermi qui. Un brutto colpo per il club di Nello Longobardi, ma non è un fulmine a ciel sereno perchè dopo il ricovero all'ospedale di Sassari per la colica renale, il coach stesso aveva lasciato intendere che la cosa non era risolta. Le prime voci di mercato parlano di Jasmine Repesa, storico tecnico bosniaco ex Fortitudo e che era a Pesaro la scorsa stagione.