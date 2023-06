Calciomercato Inter, da Onana a Lukaku e Koulibaly: ecco tutti gli intrecci con il Chelsea

Sono tantissimi gli intrecci di mercato tra Inter e Chelsea. Archiviata l’amara sconfitta nella finale di Champions contro Manchester City (1-0 a Istanbul, il 10 giugno), il club di viale Liberazione sta già lavorando in vista della prossima stagione, con un solo grande obiettivo: il 20° scudetto. Il ds Piero Ausilio è volato a Londra per incontrare il Chelsea. Come detto, tanti i temi sul tavolo tra i due club, in primis il possibile rinnovo del prestito di Lukaku. L’attaccante belga tornerà in Inghilterra come da accordo preso un anno fa (era tornato in nerazzurro in prestito secco per una stagione) e ha appena rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro all’anno per due stagioni provenienti dall’Arabia Saudita.

Ma l’Inter sta cercando di capire se i Blues sono orientato a salire fino a 60 milioni di euro per Onana, magari inserendo Koulibaly, ex Napoli. Il senegalese sarebbe un grandissimo rinforzo in difesa, visto l’addio di Skriniar. L’ingaggio del giocatore frena l’Inter: guadagna 9 milioni di euro netti. Informazioni anche su un altro difensore, Chalobah, trattato la scorsa estate, e Loftus-Cheek, centrocampista che nelle scorse settimane è stato anche nel mirino del Milan. Si cercano altri rinforzi in giro per l’Europa: Yann Aurel Bisseck, difensore classe 2000 dell’Aarhus (società danese) e della nazionale Under 21 tedesca.

Il ragazzo, 35 presenze e 5 gol nell’ultima stagione, ha una clausola di rescissione fissata a sette milioni di euro.