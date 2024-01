Dazn gratis, annunciata la modalità free: ecco come funziona e quali partite si potranno vedere senza abbonamento

Dazn annuncia la modalità free. Una serie di contenuti accessibili a tutti senza abbonamento: si parte con Tottenham-Manchester City, in programma venerdì 26 gennaio.

Quali partite si potranno vedere

La nuova modalità introdotta a livello globale, e ora anche in Italia, offre per la prima volta a tutti i fan l’accesso, senza la sottoscrizione di un abbonamento, a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand, nonché ai prodotti e servizi integrati di Dazn, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. Dagli highlights, ai format originali on demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta. Grande attenzione anche per le competizioni femminili con i match della Uefa Women’s Champions League e serie A eBay femminile: rendere i campionati femminili il più possibile accessibili, favorendone la visibilità e supportandone la crescita in termini di audience è sempre di più obiettivo centrale della strategia di Dazn in Italia e a livello globale.

L'obiettivo

Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport presenti in tutto il mondo, l’ambizione della piattaforma streaming è quella di creare la più grande comunità online in cui tifosi occasionali e super appassionati possano scoprire più sport e vivere esperienze più ricche scegliendo una modalità premium o free. «La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport», ha commentato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Come fare per registrarsi

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.