Il Manchester City scalda i motori in vista del match di Champions contro il Psg. «Andiamo a Parigi con un solo obiettivo: vincere», parola di Pep Guardiola. Il tecnico del City, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita ha dichiarato che: «Altri risultati non ci interessano. Non so se apparteniamo all'élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci», così il tecnico del club inglese. Che poi ha aggiunto: «Noi abbiamo un gioco e lo proporremo, come facciamo sempre: vogliamo portare a casa un risultato positivo. Cercheremo di imporci, anche per evitare pericoli. Ho imparato da Johann Cruyff che bisogna godersi la partita e prendersi le proprie responsabilità: lo faremo». Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Il match

"Tutti sono in forma, pronti e felici, penso. Tutti noi lo siamo. Come tecnico sono grato di avere l'opportunità di essere lì. Per il Real Madrid, il Barcellona e il Bayern Monaco, che hanno vinto molte volte la Champions League, è normale giocare a questo livello questi giochi. Per noi è un'esperienza nuova e siamo incredibilmente grati di poterla vivere. È bello andare a Parigi".

Il Psg

"Sono davvero bravi. Sono giocatori incredibili, ed ecco perché sono arrivati fin qui. Cercheremo di fermarli, difenderemo bene insieme come una vera squadra, giocheremo e cercheremo di segnare più gol possibili. Naturalmente, dobbiamo regolare alcune cose, contro questi giocatori. Ma abbiamo combattuto molto per arrivare a questa fase".

Neymar

"Mi ricordo quando vidi alcune clip del Santos e ricordo che dissi "lui è il re del Santos", che giocatore! È una gioia guardarlo da spettatore: la personalità che ha. Sono sicuro che se fosse rimasto più a lungo a Barcellona avrebbero vinto due o tre Champions League in più. Erano inarrestabili, i migliori che ho visto nella mia vita. Poi ha deciso di arrivare a Parigi, e non è stata una cattiva decisione, una bella città e un bel club. Ad ogni modo: nel Psg non c'è solo lui".

Foden-Mbappé

"Giocano in diverse posizioni. Entrambi sono giovani incredibilmente abili, ma sono in posizioni competentemente diverse, così difficili da confrontare. La cosa importante è che il Psg sarà così felice di avere Mbappe e non potete immaginare quanto noi siamo felici di avere Phil. È un tifoso del City, è nella nazionale. Non faccio regali ai giocatori se non se lo meritano o se sono fan del City. Ultimamente Foden sta giocando perché è ad un buon livello".

