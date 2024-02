Juventus-Napoli femminile 4-1, fine della regular season

Fine della regular season. Con la vittoria della Juventus sul Napoli femminile per 4-1 si chiude definitivamente la stagione regolare. Le ragazze di Joe Montemurro si posizionano alle spalle della Roma capolista. Ultimo posto, invece, per le azzurre, in coabitazione con il Pomigliano. Per le bianconere il rigore trasformato da Cristiana Girelli (9’), la doppietta della francese Lindsey Thomas (17’ e 91’), il gol della canadese Julia Angela Grosso (45’). Per le calciatrici di Biagio Seno l’unica rete della 18esima giornata di Serie A è stata realizzata dalla svedese Marija Banusic, che ha concretizzato il penalty (94’).

Netto successo delle bianconere. Le padrone di casa calano il tris nel primo tempo e poi gestiscono agevolmente il match. Dopo l’affermazione nel derby con le granata, capitan Paola Di Marino e compagne sono ora proiettate alla Poule Salvezza.

Sestina vincente. Passa in vantaggio la Juventus. Il fallo di mano in area di Alice Pellinghelli è il primo episodio chiave dell’incontro. L’attaccante Girelli spiazza la croata Doris Bacic dagli undici metri (1-0). Pronta risposta delle partenopee con la tedesca Gina-Maria Chmielinski (10’), che ha costretto il portiere transalpino Pauline Peyraud-Magnin ad un vero miracolo. La Vecchia Signora ha raddoppiato con Thomas. Bacic ha limitato le sortite avversarie, ma nulla ha potuto sul mancino di Grosso allo scadere del primo tempo (3-0).

Difficile per le azzurre recuperare un passivo così pesante. Nella ripresa il Napoli si è reso pericoloso con la spagnola Elisa del Estal dalla distanza (48'). Arianna Caruso ha centrato la traversa (64’). Banusic ha provato a sorprendere il portiere bianconero (81'). In pieno recupero hanno segnato Thomas e Banusic ha firmato il gol della bandiera su rigore.