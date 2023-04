Milan-Napoli, Pioli in conferenza stampa: «Azzurri fortissimi ma ce la giochiamo alla pari»

Il terzo incrocio stagionale, pari il duello in campionato: il Napoli ha vinto al Meazza, il Milan ha vinto al Maradona. Ora il confronto dell'andata dei quarti di finale di Champions League. E negli ultimi tre campionati il Milan ha vinto tre volte a Napoli, il Napoli ha vinto tre volte a San Siro. «Rivedremo equilibrio ma è tutta un'altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Servirà una grande partita».

Il tecnico spiega cosa sarà importante: «L'attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso. Il campionato è un'altra storia. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della Champions. Dobbiamo dare il massimo, essere concentrati».

Una vigilia importante, grande attesa nell'ambiente rossonero. «Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene», ha detto il tecnico in conferenza stampa aggiungendo. «Scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo».

Grande rispetto per il Napoli ma nello stesso tempo convizione di potersela giocare alla pari. «Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in Champions, che ha vinto più partite dopo il Bayern. Ma entrambe siamo squadre forti e daremo il massimo. Le percentuali sono pari». L'allenatore rossonero si attende qualche novità nel Napoli tenendo presente anche l'assenza di Osimhen. «Possiamo aspettarci dal Napoli anche qualcosa di diverso. L'avversario comunque si schiererà qualche spazio lo concederà e noi dovremo essere bravi a capirlo». Milan staccato in campionato ma protagonista in Champions. «Ciò che conta ora è che Milan sarà domani. Il resto lo valuteremo a fine campionato. La stagione è ancora lunga, il finale determinerà la positività o meno della nostra stagione».