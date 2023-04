Milan-Napoli, Theo Hernandez in conferenza stampa: «Non pensiamo al 4-0 ma possiamo vincere la Champions»

Theo Hernandez è carico per l'attesissimo quarto di finale di Champions League contro il Napoli. Lui che di partite importanti ne ha giocate tante, ha preso parte al Mondiale con la Francia giocando la finale contro l'Argentina. «La partita più importante della carriera? Credo di sì, domani sarà una partita molto bella e importante ma il 4-0 in campionato non ha cambiato gli equilibri, quella di domani è una partita diversa rispetto a quella di campionato. Il Napoli è forte, ma noi ci siamo preparati bene».

Theo è uno degli uomini simbolo del Milan: «Per me indossare la fascia di capitano è un grande onore. Sono felice fin dal primo giorno in questo club. Non so se vincerò il Pallone d'Oro, mi piacerebbe ma pensiamo solo alla gara di domani contro il Napoli». Senza Osimhen: «Ma per noi non cambia niente, il Napoli ha tanti bravi giocatori. Chi sostituirà Osimhen farà bene».

Il terzino d'assalto vede rossonero e ha grande fiducia nel Milan. «Spero di restare qui più tempo possibile. Il futuro non si conosce, io penso solo al presente». Nel futuro c'è solo la Champions: «E possiamo vincerla! Ma ora pensiamo alla gara di domani. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare, abbiamo lavorato bene. Il futuro poi non si sa».