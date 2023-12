Mourinho perché ha sostituito Renato Sanches dopo 18 minuti: ecco cosa è successo

Cosa è successo tra Mourinho e Renato Sanches? Il centrocampista della Roma è stato sostituito poco dopo essere entrato. Il giocatore è rimasto basito dalla scelta del tecnico, tanto che ha portato l'indice della mano destra verso di sé come a dire: "Proprio io devo uscire?". Ripercorriamo quanto accaduto.

Il cambio inaspettato

Al 45esimo fuori Spinazzola e dentro Renato Sanches.

Dopo 5 minuti, al 49esimo, arriva il raddoppio del Bologna con l'autogol di Kristensen. Al 64esimo il cambio che sorprende tutto il pubblico giallorosso: entra Edoardo Bove ed esce proprio il numero 20.

🚨| Renato Sanches shocked after he is subbed off after just 18 minutes on the field.

La reazione

Giunto in panchina (dopo aver fatto l'intero giro del campo a passo lento), Sanches non ha degnato di uno sguardo Mourinho. Si è accomodato nelle ultime file e ha rifiutato di indossare il giaccone.

Perché è stato sostituito

Sui motivi della sostituzione si possono azzardare solo ipotesi. Certo è che il giocatore della Roma (nel poco tempo in cui ha giocato) ha perso 3 palloni e commesso anche un fallo. Non ha sicuramente brillato, probabilmente deludendo la fiducia dell'allenatore giallorosso che gli aveva concesso spazio togliendolo ad altri.

Il voto

Entra al 1’ del secondo tempo ed esce dopo 18 minuti, la notizia è che non è nemmeno infortunato. Sostituzione sbagliata, stavolta non per colpa sua. Mou si è assunto la responsabilità e gli ha chiesto scusa. Senza voto la pagella di Alessandro Angeloni.

La risposta di Mourinho

«Innanzitutto voglio mandare un abbraccio alla famiglia di Sinisa. Voglio anche chiedere scusa a Renato, perché quello che ho dovuto fare è una cosa dura per un giocatore. Senza Dybala e Romelu sapevo che sarebbe stata dura. La gente in campo voleva fare meglio e dare di più. Se non abbiamo avuto problemi a livello tattico, abbiamo avuto grandi difficoltà a livello fisico. Cristante può avere limiti tecnici ma ha un fisico per giocare queste partite, non ne abbiamo tanti così». Lo ha detto il tecnico della Roma Josè Mourinho a Dazn dopo il ko con il Bologna sulla sostituzione di Renato Sanches dopo 18 minuti dal suo ingresso. «Mancini è in grande difficoltà perché sta giocando con la pubalgia, gioca perché vuole aiutare e la squadra ne ha bisogno. Lui è un esempio», ha aggiunto Mou.