Lo sponsor Msc sbarca anche sulle maglie del Milan

Dai campioni d’Italia agli ex campioni d’Italia. Msc Crociere «sbarca» anche sulle maglie del Milan per la stagione 2023-24. Nell’anno in cui il Napoli ha annunciato che il logo delle navi da crociera sarà il main sponsor delle nuove divise azzurre, segue a ruota la notizia da parte del club rossonero. Suelle maglie del Milan il logo Msc sarà raffigurato sulla manica.

«La partnership unisce due realtà italiane riconosciute come leader dei rispettivi settori a livello internazionale. Accomunate da grande esperienza, competenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro, Milan e Msc Crociere si impegneranno in una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno i tifosi rossoneri a Milano, in Italia e in tutto il mondo, dove il Club può contare su oltre 500 milioni di appassionati, sia a bordo delle navi che a terra», si legge nel comunicato ufficiale che è stato diffuso dal club rossonero.