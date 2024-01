Napoli femminile-Inter 2-3, sorpasso nerazzurro nella ripresa

Quattro gol subiti con la Fiorentina, tre incassati con l’Inter. In entrambe le sfide giocate allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola le azzurre ne segnano due. Appone la sua firma Alice Corelli contro viola e nerazzurre. Sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale le ragazze di Biagio Seno, che incassano un altro ko nella 14esima giornata. Nel secondo match del 2024 tra le mura amiche Napoli femminile-Inter finisce 2-3.

Ci mettono il cuore le partenopee nel primo tempo. Non concede sconti la quarta forza del campionato, che ribalta il passivo e cala il tris nella ripresa. All’iniziale segnatura di Corelli (7’) risponde la doppietta della tedesca Lina Magull in quattro minuti (47’ e 51’). Arrotonda il vantaggio Elisa Polli (84’), rende meno amara l’11esima sconfitta la giapponese Miharu Kobayashi (93’).

Sul fondo della classifica. Capitan Paola Di Marino e compagne offrono buone prestazioni, tengono testa a quotate rivali, ma non riescono ad artigliare quella vittoria che darebbe morale e slancio ad un gruppo che desidera svoltare.

Vantaggio. Recupera palla la spagnola Elisa del Estal. Il suo cross preciso pesca l’ex romanista, che ribadisce in rete il suo secondo gol in campionato. Il portiere croato Doris Bacic si fa trovare pronto sulle incursioni di Agnese Bonfantini e Magull. L’ex del Pomigliano, la serba Sara Cetinja, frena il contropiede di del Estal, sventando il possibile raddoppio azzurro.

Sorpasso nerazzurro. Graffia due volte la teutonica Magull, firmando le sue prime marcature in Italia. La connazionale Gina-Maria Chmielinski prova a raddrizzare la situazione, ma il mancino di Polli piega le speranze azzurre. Nel recupero Kobayashi accorcia le distanze, ma non c’è più tempo per una ulteriore replica.